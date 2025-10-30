Spalletti alla Juve, Bruscolotti: “Forse lo toglierà quel tatuaggio del Napoli così vistoso…”

Luciano Spalletti, l’uomo del terzo scudetto del Napoli, è il nuovo allenatore della Juventus. Una scelta che sta inevitabilmente facendo discutere, ma non per tutti rappresenta un tradimento. A dirlo è un simbolo azzurro come Giuseppe Bruscolotti, intervistato dall’Adnkronos: “Io al suo posto non sarei mai andato alla Juventus. Io appartengo a un calcio dove esistevano le bandiere, ma il calcio è cambiato e non mi sorprende. Non farei un caso di questa scelta. È un professionista, ha un’opportunità importante e la coglie. In passato aveva detto che non avrebbe allenato in Italia altre squadre e si è pure tatuato lo scudetto sul braccio, ma nel calcio non è il primo né l’ultimo a rimangiarsi una frase”.

Poi un passaggio sul tatuaggio celebrativo: “Non so come farà con quel tatuaggio così vistoso… forse dovrà toglierlo. Prendiamola a ridere: una volta la parola bastava, oggi i tempi sono cambiati. Non giudico, ognuno sceglie e si assume le proprie responsabilità. Anche se hai detto certe cose, puoi cambiare idea”.