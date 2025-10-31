Prima pagina

Il Mattino: “Hojlund e Napoli, un colpo di fulmine”

Il Mattino: “Hojlund e Napoli, un colpo di fulmine”
Oggi alle 00:10Notizie
di Francesco Carbone

“Hojlund e Napoli, un colpo di fulmine”, apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, con l’intervista al papà del centravanti danese del Napoli: “Il padre del bomber: ‘Mio figlio è pazzo della città’”. Di seguito la prima pagina integrale: