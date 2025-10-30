Fabbroni avvisa: “Como squadra europea, può mettere in difficoltà il Napoli”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Como è una squadra che gioca a calcio, una delle poche che punta sui giovani e non sui nomi altisonanti. Contrasta bene con il calcio triste che vediamo in Italia. Al “Maradona” arriverà una squadra al quinto posto e piena di energia, che già oggi è saldamente in Europa.
Al di là del nome si tratta di un’avversaria abbastanza pericolosa. Non parlo di un impatto come l’Inter, ma anche il Como ha delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà il Napoli così come altre squadre. Il Napoli non deve lasciare il pallino in mano agli avversari. Gli azzurri devono spezzare i loro triangoli e togliergli il pallone. Sarà difficile fare la partita. Serve un Napoli attento e pronto a pungere”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
