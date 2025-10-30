Lukaku sta per tornare a Napoli: spunta la data del rientro in campo

vedi letture

Riecco Romelu Lukaku. L'attaccante belga sta per tornare in Italia. Oggi sarà a Napoli, al massimo domani mattina. Andrà a Castel Volturno, i compagni lo aspettano. Sabato sarà in tribuna al Maradona per la sfida contro il Como. Da lunedì torna in palestra, tra due settimane invece dovrebbe partire con la preparazione. E il rientro in campo? Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"I cento giorni indicati ad agosto per rientrare potrebbero allungarsi, forse di un paio di settimane, e nel calendario virtuale che incidenti del genere suggeriscono di definire con cautela, la nuova data per il rientro può essere il 14 dicembre, l'ultima sfida che precede la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Altrimenti, venissero instillati dubbi e dovesse dunque saltare l'appuntamento a Riad, se ne riparlerà a fine dicembre. Decide come sempre il destino".