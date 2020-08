Improta: "Per sostituire Allan c'è una soluzione che vedo molto bene. Su Zielinski..."

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha analizzato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il centrocampo azzurro della prossima stagione: "Allan andrà via purtroppo, come suo sostituto vedo bene Jordan Veretout. Il centrocampista francese è un buon interdittore dai piedi discreti, inoltre ha i tempi di inserimento. Mi piace molto, penso possa essere anche l'uomo adatto per Gattuso. Poi il campo confermerà o meno la mia considerazione. Piotr Zielinski quest'anno deve consacrarsi in maniera definitiva. Elmas è ancora giovane, guardo sempre all'età dei giocatori, intorno ai 25 anni un calciatore matura e dà il meglio di se, per il polacco ci siamo".