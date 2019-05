Improta: "Quagliarella un vero affare, ha battuto CR7 quest'anno! Sarei felicissimo..."

Gianni Improta, club manager Juve Stabia, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal parlando dell'ipotesi Quagliarella: "Il suo ritorno al Napoli ci può stare. Ha vinto la classifica dei cannonieri battendo anche uno come Cristiano Ronaldo. Il ritorno sarebbe, per lui, la ciliegina sulla torta. Per il Napoli si tratterebbe di un vero affare, non è solo un giocatore simpatia per la sua storia e le sue origini. Ne sarei felicissimo per lui e per il Napoli".