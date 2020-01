Improta replica a Chiariello: "Ora non serve parlare di futuro, ma solo uscire da questa crisi!"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro e dirigente Gianni Improta ha replicato alle parole di Umberto Chiariello che ha parlato dei progetti futuri: "Ora dobbiamo venire fuori da questa situazione. Non si possono fare tanti ragionamenti, poi ci sarà tempo. Area tecnica? Noi possiamo dare giudizi, ma lo sanno loro chi ha deciso o fatto delle scelte. Obiettivi? Umberto, si dicono tante cose, che il Napoli non può fare certi investimenti, ora non ci vanno bene neanche questi acquisti? Il Napoli questo può fare, anni fa doveva intervenire quando si ritrovò campione d'inverno e nessuno punzecchiò la società. Andava sempre tutto bene, tutto bene, ora non va più bene niente? Dobbiamo darci un indirizzo anche noi. Ora si deve pensare a questa situazione di classifica, non al futuro, alla società o al prossimo allenatore. Ti rivolgi alla società, ma cosa ti può dire la società che è in questa situazione e con Gattuso che per tutti sta iniziando a fare un buon lavoro?".