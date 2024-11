Improta: “Sono tranquillo dopo lo 0-3, difficilmente Conte sbaglia due partite di fila”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Sarei tranquillo dopo la sfida contro l’Atalanta, difficilmente Conte sbaglia due partite di fila. Di certo resta la mossa di Gasperini che ha incartato la partita, mentre Conte è stato un po’ ritardatario nell’intuire la strada giusta per svoltarla. Sul 2-0 l’Atalanta era ormai padrona del campo e ha strameritato di vincere, mentre il Napoli ha palesato qualche incertezza tra singoli e collettivo. Ora Conte trarrà grossi benefici da questa sconfitta, che sarà salutare in vista della sfida contro l’Inter. Sono convinto che non cadrà per una seconda volta consecutiva.

Il momento di Lukaku? È sotto gli occhi di tutti, non è al 100% della forma. Contro l’Atalanta è stato inibito anche nel suo lavoro di sponda. Ed è successo non tanto per demerito di Lukaku, ma per merito dei centrocampisti orobici. Nello stretto soffre molto al di là dello sgomitare, ma è stata brava l’Atalanta ripeto. Non me la prenderei troppo con Lukaku ora. Sta soffrendo la mancanza di preparazione estiva e ha dovuto fare un lavoro suppletivo molto complesso. Eravamo scettici su costo ed età, ma i suoi colpi li ha già tirati fuori e ha mostrato di essere un giocatore importantissimo. Bisogna avere equilibrio nei giudizi. Non è tutto da buttare per un semplice passo falso”.