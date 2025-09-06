Improta su Lucca: “Ora avrà un altro esame difficile, va supportato psicologicamente”

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex azzurro Gianni Improta: "Lucca? Bisogna dargli il tempo di ambientarsi in una situazione totalmente diversa da quella in cui si trovava prima, perché gli obiettivi del Napoli non sono quelli che erano dell’Udinese. Sappiamo che è venuto a Napoli per stare dietro a Lukaku e all’occorrenza pian piano inserirsi ed essere utile alla manovra della squadra. Il caso ha voluto che è stato il primo attaccante a scendere in campo in questa stagione, si è visto dunque catapultato. Ha dato quello che poteva dare, deve migliorare e deve scaricare i carichi di lavoro ai quali non era abituato all’Udinese. Ora gli aspetta un’altra questione psicologica non indifferente, sarà quella di dover stare dietro al nuovo arrivato. E’ un altro esame difficile, va supportato psicologicamente e caricato, perché sarà uno che potrà essere utile e non poco a Conte.

Juan Jesus provato ieri a centrocampo? Sono dell’avviso che Conte si sta preparando all’assenza di Anguissa, che partirà per la Coppa d’Africa. E’ giusto che in questi momenti vada a provare e riprovare chi possa dargli una mano quando ci sarà la Coppa d’Africa. E’ vero che ha schierato il 4-1-4-1 per avere in campo i 4 Moschettieri, nessuno allenatore vorrebbe privarsi di loro, ma quando mancherà Anguissa probabilmente si ritornerà al 4-3-3. Sono convinto che già prima della Coppa d’Africa Conte tornerà a utilizzare questo sistema di gioco, che ha portato lo scudetto nella scorsa stagione”.