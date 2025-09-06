Caputi: “La Juve ha l’attacco più forte della Serie A! Scudetto? Napoli favorito”

A Radio Bianconera, durante Fuori di Juve, è intervenuto il giornalista Massimo Caputi, che ha parlato del mondo Juve. A partire dal mercato e dall'attacco: "Ha l'attacco tra i migliori della Serie A. Tudor si ritrova molte alternative che prima non aveva. Può variare nel corso della partita e gli ultimi due acquisti hanno fatto alzare le quotazioni della Juve".

Su Dusan Vlahovic: "E' il migliore acquisto della Juventus, perché Vlahovic al di là di tutto è un giocatore che, grazie a questa situazione particolare, ha due cose favorevoli: la prima è quella di dimostrare tutto il suo valore, e ha meno responsabilità di prima. Ha sofferto la pressione, oggi ne ha di meno e ha dimostrato di essere un professionista serio, perché nella sua situazione si è allenato bene, è concentrato, determinato. E' ancora giovane, ha un ingaggio importante, veste la maglia della Juve e devi dimostrare sempre qualcosa. Questo non gli ha permesso di esprimersi al meglio. E' una pressione particolare, la gente aspetta che vinca le partite da solo. La Juve degli ultimi anni non è che sia stata senza problemi, che giocava a memoria, ma ha cambiato allenatori e avuto diverse situazioni difficili anche societarie che hanno avuto riflessi sul campo. Ci sono tanti elementi che non hanno permesso a Vlahovic di esprimersi come ci si aspettava".

Sul centrocampo: "Aspettando che Koopmeiners ritorni quello dell'Atalanta, forse lì c'è qualche criticità. E' un po' corto, così come la difesa nei centrali, ma è tornato un certo Bremer. Ci sono meno alternative in mezzo, che è una zona determinante".

Su Igor Tudor: "Credo che abbia il carattere, la personalità per reggere l'urto. Non ho dubbi. Sa il fatto suo e conosce la Juve, il suo ambiente, le attese. E' un esame anche per lui, soprattutto sulla gestione di una squadra che giocherà su più fronti. E' un test, Tudor ha fatto molto bene da subentrato. A livello di big, Tudor e Chivu li aspettano tutti".

Sullo scudetto: “Parte favorito ovviamente il Napoli, visto anche il mercato fatto. Dopo aver vinto il campionato scorso e visto gli acquisti, per forza parte favorito".