Nesti non si capacita: "Raspadori è costato la metà di Kolo Muani, mi viene da ridere"

vedi letture

Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli oggi all’Atletico Madrid, è andato a segno nella larga vittoria dell’Italia targata Gennaro Gattuso, che ha travolto l’Estonia con un perentorio 5-0.

Il giornalista Carlo Nesti, nel corso della trasmissione Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva, ha parlato così del centravanti ex Sassuolo: "Giacomo Raspadori è da sempre un mio pallino. Io ritengo che sia il calciatore che più ricorda il grande Pablito Rossi. L'altro era Giuseppe Rossi, ma ha avuto la sfortuna di avere troppi infortuni. Questo giocatore è andato all'Atletico Madrid per 25 milioni, mentre altri come Kolo Muani sono stati inseguiti per 50-60 milioni. Per fortuna la Juventus si è ravveduta, ma il fatto che Raspadori valesse meno della metà di Kolo Muani mi fa ridere".