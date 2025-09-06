De Bruyne: "Serie A più tattica e lenta. City? Sarà strano affrontarlo. Su Lukaku e Mertens..."

vedi letture

In vista di Belgio-Kazakistan, gara di qualificazioni ai Mondiali 2026, il ct della nazionale belga Rudi Garcia e il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne sono intervenuti in conferenza stampa.

De Bruyne: "Ho giocato solo due partite in Serie A. È diverso con Conte come allenatore rispetto agli anni con Pep Guardiola. La mia prima impressione è che in Italia sia più tattico e le cose si muovano un po' più lentamente. Ma è pur sempre calcio. Prima del Manchester City giocavo con altri moduli. Presto giocheremo contro il City a Manchester con il Napoli. Sarà strano. Il City è il mio club e questo non cambierà".

Per Garcia sulla forma fisica del Belgio: "Tutti sono in forma tranne Seys e Penders. È un vero peccato per Joaquin. Si è infortunato proprio all'ultimo minuto dell'allenamento per il Liechtenstein. Mike Penders è diverso. Era già leggermente infortunato. Gli altri sono in forma. Vogliamo ottenere quei 6 su 6. Vogliamo anche vincere contro il Kazakistan. I kazaki non meritavano di perdere contro il Galles, ma dobbiamo prendere il controllo in casa. Proprio come abbiamo fatto in Liechtenstein: intensità, efficienza. La formazione titolare non sarà la stessa. Avrebbe potuto esserlo, perché ero soddisfatto. Ma pensate anche al minutaggio, alla complementarietà, a testare alcune cose... Schiereremo la migliore squadra possibile".

Per De Bruyne su Lukaku e Mertens: "Ricordo la mia ultima partita all'Anderlecht. Abbiamo vinto 3-1 e ho fatto un assist a Benteke. Di solito perdevamo all'Anderlecht con il Genk, ma all'epoca era comprensibile. È un peccato per Lukaku che non ci sia. Ci sentiamo ogni tanto. Ultimamente non ho avuto molti contatti con Dries Mertens, nemmeno per quanto riguarda il Napoli. Mertens è impegnato con molte cose in questo momento. L'ho visto anche al Marktrock".

Per Garcia. La difesa rimarrà la stessa per facilitare gli automatismi? "È una domanda intelligente. Inizialmente non ho cambiato molto. Ora ho dovuto cambiare, perché alcuni giocatori (Faes, ndr) non ci sono. Ero contento della coppia Theate-Debast. Ma abbiamo altri buoni difensori come Mechele e De Winter. Sta a me prendere la decisione giusta; anche le risposte automatiche sono importanti. È intelligente conoscere parte della formazione con questo tipo di domande".