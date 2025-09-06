Hojlund-Napoli, Romano svela: "Nel contratto presente una clausola da 85mln! I dettagli"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha svelato i dettagli del contratto di Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli: "Ricordo le condizioni: 6 milioni di euro per il prestito, 44 di diritto di riscatto che può diventare obbligo. Il contratto di è già fatto in caso di obbligo di riscatto o diritto attivato nell’estate 2026, quindi è tutto già accordato per l'operazione futura anche del 2026.

E c'è questa clausola rescissoria, l'ho confermata, ma volevo spiegare un po' i dettagli. A me risulta che la clausola rescissoria di Hojlund sia da 85 milioni di euro. Vi aggiungo un dettaglio, a me risulta che questa clausola sia pagabile in 3 anni, quindi praticamente 28,3 milioni di euro all'anno per 3 anni, non attivabile nel 2026. Quindi il Napoli avrà certamente la possibilità di godersi Hojlund quest'anno e il prossimo, chiaramente se lo vorrà. E poi dal 2027 entrerà in vigore questa clausola da 85 milioni di euro per l'ex attaccante di Atalanta e Manchester United con una clausola che è stata proprio scritta nel contratto, quindi la clausola è garantita. Non è un gentleman agreement, non è un accordo privato, è parte del contratto e quindi ci sarà questa possibilità però dal 2027”.