De Paola avvisa il Napoli: “Occhio alla Juve, può dare fastidio per lo scudetto!”

Il giornalista Paolo De Paola, nel corso del suo intervento a RBN Cafè, ha parlato delle mosse di mercato della Juventus e della lotta scudetto: "Tra Zeghrova e Openda la Juve ha messo a posto l'attacco. Non giudico il belga per un gara giocata male in Nazionale. Se non ci fosse stato l'ultimo giorno di colpi, i bianconeri sarebbero rimasti dietro. Ora sono subito dietro al Napoli, insieme al Milan. Secondo me può dare fastidio alla principale antagonista per lo scudetto.

Allegri? Pare si voglia proteggerlo, dicendo che il mercato non è stato sufficiente. Ritengo invece che il Milan abbia fatto tantissimo sul mercato, mettendo a disposizione del tecnico un'ottima squadra. Gli hanno sistemato centrocampo e attacco. Pessimo quello dell'Inter. doveva rinforzare la difesa e non l'ha fatto. Era necessario cedere qualche elemento, invece non l'ha fatto. La novità ora però si chiama Chivu. Sta portando una mentalità diversa. Se vediamo ogni reparto, non è male. Ci sono inserimenti strategici. Se trova una formula diversa, può avere una nuova quadratura rispetto ad Inzaghi. Lautaro è poco, non può fare tutto da solo. Comunque l'Inter è un esperimento che si basa sul nuovo tecnico".