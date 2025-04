In Monza-Napoli ha debuttato la Gullo-Cam: "Che successo quest'esperimento!"

Francesco Gullo, inventore della Gullo Cam, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ andato bene l’esperimento in Monza-Napoli, è stato un gran successo. La sperimentazione in sè non era sulla bellezza delle immagini, ma il test era sul dimostrare al mondo dello sport che da oggi viviamo in un periodo in cui può uscire una telecamera dal terreno.

Io l’ho fatto nelle condizioni più difficili che potessero esserci per dimostrare la sicurezza del meccanismo che va sotto al terreno al di sotto di un secondo. Io la propongo alla FIFA per i calci di rigore, la metterei a ridosso della lunetta del calcio di rigore”.