Incidente in auto per Ribery, Sabatini: "Verrà multato, da capire se c'erano altri calciatori"

© foto di Federico De Luca

Brutta disavventura per Frank Ribery che è stato vittima di un incidente stradale alle 3 di notte a Capaccio Paestum, paese alle porte del Cilento a circa 40 chilometri da Salerno. Un lieve trauma cranico lo costringerà a saltare la partita con l'Inter, e in più, dopo aver ricevuto due multe d aparte dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente per aver viola il codice della strada, ne riceverà anche una dal club per violazione del regolamento interno: "È successa una cosa spiacevole ma a noi interessa che Ribery stia bene. Era andato a cena, ha fatto tardi e non avrebbe dovuto - ha dichiarato Walter Sabatini, ds della Salernitana, come riportato dalla Gazzetta dello Sport - Si è già scusato e si spiegherà anche con l'allenatore ma ora la vicenda va ridimensionata. Riceverà una multa perché ha violato il regolamento interno ma ora vogliamo capire se con lui c'erano altri giocatori. Se così dovesse essere anche loro dovranno pagare. Alla salvezza continuiamo a credere e crediamo di poter fare risultato anche venerdì prossimo".