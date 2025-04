Incocciati: "Calendario alla mano, il Napoli può superare l'Inter e prendere pure vantaggio"

Beppe Incocciati, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Guardando le prossime gare di campionato, il percorso del Napoli è sulla carta più semplice dell’Inter. Per questo io sono fiducioso e credo che vedremo il miglior Napoli della stagione in questa fase finale. Credo addirittura che già dalla prossima gara potrebbe esserci un avvicinamento in classifica.

Se guardo alle gare successive addirittura penso che magari, chissà, il Napoli possa prendere dei punti di vantaggio tra qualche giornata. Se ripenso all’ultima gara con l’Empoli, si è già una squadra che vuole raggiungere l’obiettivo. L’Inter resta una grande squadra che sa soffrire, come ha dimostrato ieri col Bayern. Stanno avendo qualche calo fisiologico ulteriore nelle prossime partite di campionato”.