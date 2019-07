Incocciati: "James non ha espresso tutto il suo potenziale, con lui possibile stravolgimento tattico"

Beppe Incocciati, ex giocatore del Napoli, ha espresso la sua opinione sul caso James, intervenendo sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "James è un giocatore che non scopriamo noi, forse in Europa avrebbe potuto fare di più. Il fatto che il Real lo abbia piazzato in Germania, è un giocatore che non ha espressamente dimostrato al massimo le sue potenzialità. Nel 4-2-3-1 deve avere libertà, con James potrebbe esserci uno stravolgimento tattico".