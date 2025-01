Incocciati: "Kvara al PSG? Non mi meraviglio, l’attaccamento non fa più parte del calcio”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore ed ex calciatore Giuseppe Incocciati: “Kvara al PSG? Ormai siamo abituati a questi passaggi di maglia che sono sicuramente condizionati dall’aspetto economico sia per le società che per i calciatori, non mi meraviglio più. Ad oggi i calciatori, forse anche giustamente, guardare ai loro interessi considerando che le carriere sono brevi. Ormai l’attaccamento e il riconoscimento non fa più parte di questo sistema”.

Sul rendimento di Kvara: “Se il mancato rinnovo può aver inciso sul rendimento? Forse sì, perché nonostante l’exploit, Kvara era tra i meno pagati della rosa e i soldi sono un riconoscimento da parte della società, quindi ci sarà rimasto male. Questo può essere sicuramente un motivo in più che spinge un giocatore ad accettare un’altra offerta”.

Sul PSG: “Parigi è un ambiente diverso, non ci sono limiti economici ed è una squadra che è in grado di accaparrarsi grandi nomi. Non è una brutta scelta oggettivamente, è una scelta importante per tanti aspetti. Sicuramente se ci fossero state altre offerte le avrebbe valutate ma forse ha avuto solo questa”.

Sul sostituto: “Perdi un elemento determinante anche se Neres sta facendo grandi cose e sta dando ottime garanzie, ma è altrettanto vero che può accadere un infortunio e quindi è necessario avere un sostituto che se la giochi. Sono sicuro che il Napoli interverrà sul mercato”.