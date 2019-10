Incocciati: "Non fossilizziamoci su questo pari, ora il Napoli ha due impegni importanti"

Beppe Incocciati, ex attaccante, ha rilasciato alocune dichiarazioni su SPAL-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un pareggio deludente, non solo per i tifosi ma anche per la squadra in sé, Ancelotti compreso. Era un turno che, considerando il momento della SPAL, poteva permettere al Napoli di avvicinarsi a Juventus e Inter dopo il loro passo falso. Non bisogna ora fossilizzarsi su questo pareggio, anche perché c'è la prossima partita con l'Atalanta, che di certo non sarà facile. Il Napoli, quando ha degli impegni che si motivano da soli come quelli in Champions, esprime sempre il grandissimo valore che ha. Aspettiamo quindi la gara con l'Atalanta e quella con la Roma".