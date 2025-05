Incocciati: "Non mi stupirei se Conte facesse questa mossa a Parma"

Giuseppe Incocciati, dirigente sportivo ed ex azzurro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Parma-Napoli? Il recupero di Neres può essere determinante, per me il brasiliano servirà molto nelle ultime due di campionato. Se a gara in corso o dall’inizio lo deciderà Conte, ma è un calciatore che ha freschezza ed andrebbe sempre messo in campo. Col Genoa ha cambiato il volto della gara.

Parma-Napoli? Chi usa meglio la testa la spunterà, la differenza la fa il giocatore che riesce a gestire meglio le proprie emozioni. Le pressioni sono tante, le prospettive sono straordinarie e la psicologia la fa da padrona. Il Napoli dovrebbe vincere entrambe le gare, ma per vincere bisogna far gol e per far goal ci vuole chi ha la cultura del goal. Perciò spingo molto su Neres, non mi stupirei se Conte si affidasse al 4-2-3-1 con Neres, Politano e Raspadori dietro Lukaku. Anguissa e McTominay sarebbero perfetti per giocare davanti la difesa”.