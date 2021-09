Incocciati premia un azzurro: "Mi è sempre piaciuto, con Spalletti farà benissimo"

Beppe Incocciati, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Ounas mi è sempre piaciuto, il talento non sparisce negli anni. Chiaro che non basta, servono tante altre cose. Il primo anno a Napoli ha fatto un po' di fatica ma già faceva intravedere qualcosa di buono. Sono contento che sia rimasto perché a me piacciono i giocatori come lui. Deve migliorare sulla presenza in tutte le azioni ma sono sicuro che con Spalletti migliorerà e farà benissimo".