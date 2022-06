Incocciati: “Vedo scollamento tra società e spogliatoio. Quando non c’è sentimento…”

A parlare di mercato a Maracanà, su TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati.

A parlare di mercato a Maracanà, su TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati. Ecco un estratto: "A Napoli tira un'aria strana? Quello che emerge è che c'è poca sinergia tra spogliatoio e società. Una delle cose più importanti è avere un riferimento in società, che sa intervenire al momento giusto e non solo per pretendere. Vedo scollamento tra società e spogliatoio, quando non c'è sentimento in questo sport non va bene. Se viene meno questo, diventi freddo e scappi quando le cose non vanno bene. Le squadre si costruiscono anche con questo tipo di legami".