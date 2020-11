Insigne, il fratello: "Ora è maturo, c'è la mano forte di Gattuso! Scudetto? Prima non gestiva le emozioni..."

Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul percorso di maturazione del fratello capitano del Napoli: "L'umore è quello dei migliori, fa piacere vedere le prestazioni che sta facendo, quanto fa con il Napoli e la nazionale. Siamo contenti per lui e quello che sta facendo. Ha raggiunto la piena maturazione, calcistica e personale, nel gestire le emozioni. E' sempre stato un leader, ma a volte la voglia di fare e di portare risultato per la squadra, lui è calciatore ma anche tifoso del Napoli. Prima c'era difficoltà nel gestire le emozioni, ora lo fa alla grande in qualsiasi momento. C'è tanto la mano di Gattuso, dall'inizio ha sentito tanta fiducia e responsabilità, c'è tanto la mano del mister in questo percorso di maturazione.

Napoli-Milan? L'ho sentito, è carico e non vede l'ora di scendere in campo domenica. Come sta facendo in nazionale, darà il suo contributo alla squadra.

Dispetto a Donnarumma? Non ne abbiamo parlato ma credo sia scontato, lui vuole fare gol! Con Donnarumma sono sempre insieme in nazionale, avranno anche parlato di questo.

Scudetto? Non ne abbiamo parlato, come ha detto più volte il mister ma anche Lorenzo, è presto per parlare di Scudetto e loro pensano partita dopo partita".