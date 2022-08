Insigne, il primo allenatore lo difende: "Kvara è un crack, ma lui non sta rosicando"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Ernesto Apuzzo, ex tecnico Napoli Primavera e tra i primi allenatori di Insigne

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Ernesto Apuzzo, ex tecnico Napoli Primavera e tra i primi allenatori di Insigne: "Meglio non fare paragoni tra Insigne e Kvaratskhelia. Lasciamo lavorare questo ragazzo in maniera tranquilla. Sarà un grande, lo si capisce già dalle prime partite. Ha tutto per diventare un crack. I tifosi fanno bene a fare le loro considerazioni, fa parte del calcio. Il paragone però va fatto tra 8-9 anni, non certo adesso. Poi è impossibile pensare che uno come Lorenzo possa rosicare per certe cose. Ha dato tutta la sua vita al Napoli, nonostante un rapporto non lineare con i tifosi e la piazza. Non dimentichiamo le tante gioie, i tanti gol e le tante cose fatte con la maglia azzurra da Insigne. Lui è il primo tifoso della squadra e sarà sempre tale.

Il nuovo Napoli di Spalletti? In tanti hanno denigrato i risultati del Napoli guardando ai demeriti di Verona e Monza. Invece no: vanno fatti i complimenti a De Laurentiis e Giuntoli, che hanno rimpiazzato alla grande i partenti. Questi cambiamenti erano doverosi: il presidente adesso è con l'anima in pace, ha messo in atto la vera epurazione dopo l'ammutinamento vissuto nel 2019. Si riparte da capo, con una rosa davvero importante. In tutti i reparti il Napoli è alla pari delle due milanesi e delle altre candidate per lo Scudetto".