Insigne jr: "Toronto lontana e fa freddo, ma via da Napoli non per colpa sua!"

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, attaccante del Benevento, ha parlato a Sky Sport anche della firma di suo fratello con il club canadese: "Toronto è lontanissima e lì fa freddo. La vita per Lorenzo cambierà sicuramente, ma ha fatto una scelta importante anche perché andrà via da Napoli, che è casa sua. Però dico solo una cosa: non è stata colpa sua" le parole dell'esterno campano del Benevento in gol nella bella sfida vinta con sua rete contro il Monza.