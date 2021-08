Insigne, l'ex agente: "Che c'è di strano a cominciare l'anno col contratto in scadenza?"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non vedo nulla di particolarmente strano se del rinnovo di Insigne si parlerà più avanti e si comincerà la stagione con il contratto in scadenza. All'estero succede sempre, non c'è nulla di anormale. I calciatori sono professionisti e non hanno problemi a giocare col contratto in scadenza".