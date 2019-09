Insigne, l'ex agente: "Mercato azzurro ottimo, Verdi era un esubero. Moduli? Diversi..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne: "Il mercato del Napoli è stato ottimo. Ha liberato una serie di calciatori che non erano ritenuti idonei al progetto azzurro. Per quanto riguarda il mercato in entrata ha preso tutti giocatori di valore assoluto. A centrocampo bisognerebbe capire il pensiero di Ancelotti in quanto potrebbe impiegare Callejon a centrocampo.



Verdi e Chiriches? Verdi per quanto sia un buon elemento, il Napoli può farne a meno. Era un esubero. Chiriches poteva essere trattenuto ma evidentemente è stata una scelta di mercato.



Modulo? E' troppo una lettura rigida, Ancelotti è molto dinamico, muove la squadra in un modo sempre diverso. Durante la gara gli piace modificare il sistema tattico applicando più moduli".