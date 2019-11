Insigne, l'ex agente: "Non c'è dialogo, nel gruppo manca un giocatore come Reina"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Ottaiano, agente FIFA ed ex procuratore di Insigne: “E’ mancato il dialogo in casa Napoli e non so come si muove il gruppo squadra, se c’è all’interno qualcuno che una una leadership. Il gruppo leader affronta la situazione discutendo e parlando ed ho la sensazione che a Napoli la decisione sia stata di istinto e di getto, non programmata. Reina probabilmente avrebbe gestito diversamente la situazione e invece manca nel gruppo un calciatore del genere”.