Insigne, l'ex allenatore sicuro: "Se parte, ADL avrà già pronto un colpo grosso"

Paolo Stringara è stato uno dei primi allenatori di Insigne. Lo ha avuto alla Cavese quando il capitano partenopeo aveva diciannove anni. Adesso Insigne potrebbe lasciare i partenopei per andare a giocare nel Toronto che lo sta corteggiando con un'offerta faraonica: "Deve valutare bene cosa è meglio per lui - dice a Tuttomercatoweb.com -sarebbe un'esperienza di vita al di là del discorso calcistico. Dovrebbe capire bene a questo punto la sua valenza agli occhi della società, il nodo è ormai lì: De Laurentiis comunque non è uno sprovveduto e nel caso parta Insigne ha in serbo un colpo grosso per rimpiazzarlo. Insigne del resto è il capitano, è l'essenza del napoletano, con gli occhi vispi da guaglione".

E dal punto di visto del suo impiego in Nazionale ne risentirebbe?

"Questo sarebbe un piccolo problema perchè va in un campionato che rispetto ai massimi tornei europei è inferiore. Il Sassuolo, ad esempio, senza nulla togliere all'ottima squadra emiliana, vincerebbe cinque campionati di fila. Potrebbe ripeto essere un problema perchè si troverebbe a giocare in un calcio diverso e più facile, meno allenante".

Che perdita sarebbe per Napoli e il Napoli?

"Ci sono due schieramenti, chi è pro e chi contro. Chi è contro lo tratterà da mercenario, chi è a favore ne sottolineerà i valori della napoletanità, lui è un simbolo e se pensi a Napoli pensi soprattutto a Insigne e alla continuità che ha dato".