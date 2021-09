Insigne, siparietto sui gol: "Facevi prima a chiedere del rinnovo, no?"

Sei a -4 gol da Maradona, -10 da Hamsik e -24 da Mertens, conti di battere questi record tutti in questa stagione? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca ha risposto così. "Facevi prima a chiedere del rinnovo, no? - ha detto Insigne, rispondendo con una battuta scherzosa -. Scherzi a parte io sono sereno, al di là dei gol. Sono il capitano e devo dare l'esempio. Penso solo a godermi il momento, poi se arriva il gol sono molto contento. Nelle ultime partite non sono arrivati i gol ma sono contento per le prestazioni. Io sono il capitano e devo essere da esempio, se il capitano rincorre gli avversari lo fanno anche gli altri".