Insigne: "Tifosi? Da un paio d'anni soffro, forse non mi hanno capito. Non sono presuntuoso..."

Lorenzo Insigne ha parlato a Dribbling su Rai Due: "Critiche dei tifosi? Da un paio d'anni soffro questa cosa, spero da parte loro sia affetto. Fino ad ora non mi hanno capito. A volte, per il carattere, passo per presuntuoso, ma chi mi conosce sa che non sono così. Scherzo con tutti. Spero che i tifosi cambino opinione su di me. Ma so anche che c'è chi mi vuole bene e questo lo apprezzo. Voglio mi stiano vicino, fino a che indosserò questa maglia mi farò ammazzare, indossarla è sempre stata il mio sogno".