Insigne-Toronto, Orrico difende ADL: "Non poteva farci nulla, con quei soldi ti compri Napoli"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore di Empoli e Inter: "Osimhen ha enormi qualità, ma anche macroscopici difetti. La sua fortuna è di esser finito tra le mani di un grande allenatore che saprà farlo crescere migliorare. Ha dei difetti importanti come l'esuberanza, 'mettere eccessivamente il piede'. Ad ogni modo, è nell'ambiente giusto per migliorare, secondo me può diventare un top player".

Come mai Lobotka non è esploso con Gattuso?

"Gattuso voleva tutto e subito evidentemente. Spalletti lo ha detto più volte: vuole giocatori che giochino bene e facciano giocare bene. Gattuso è una persona onesta e perbene, ma probabilmente aveva una visione completamente diversa rispetto a Spalletti. Petagna? Stesso ragionamento ma ancora, rispetto a Lobotka, gli manca molto se parliamo di rapidità di pensiero".

Sulla scelta di Insigne di andare al Toronto

"Io credo che la situazione fosse impossibile da risolvere. De Laurentiis è un presidente formidabile dal punto di vista del bilancio, quasi un economista. Credo che non potesse fare nulla sul rinnovo. La squadra che ha preso Insigne è come una 'multinazionale', con quei soldi potrebbero comprarsi anche una strada a Napoli. De Laurentiis ha voluto dare un taglio agli ingaggi e non poteva fare nient'altro di più".

Le armi di Inzaghi e Spalletti per vincere sabato

"Si scontrano la potenza fisica dell'Inter e le geometrie di gioco del Napoli. Il centrocampo dell'Inter è muscolare, vivono il contrasto quasi come un gol. Il Napoli invece punterà sull'intelligenza e la tecnica dei propri interpreti".