Insulti a tifoso napoletano, Gasperini: "Lo abbiamo invitato a Zingonia. Non è un problema mio"

"Abbiamo già invitato la persona a Zingonia. Non è nella mia storia, nella mia vita. Io ho amici dappertutto. Non è un problema né mio né dell'Atalanta". Così il mister dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in merito all'increscioso episodio accaduto oggi a Bergamo in cui un componente dello staff dell'Atalanta si è rivolto a un tifoso del Napoli con un'espressione discriminatoria: "Terrone del c***o"