Inter, Barella esalta Conte: "Tra i migliori al mondo! Che strano giocarci contro..."

vedi letture

Che valore aggiunto dà Conte? E' una delle domande poste a Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, dai colleghi di Dazn in una lunga intervista concessa dal giocatore: "Tantissimo, è uno dei migliori allenatori al mondo. Io ho iniziato il mio percorso qua con lui, ha messo le basi per quello che stiamo facendo ora. Quando abbiamo giocato contro di lui è stato strano, bello, ma il calcio è fatto così: si hanno dei compagni, degli allenatori, sono pochi quelli che rimangono fermi alla base".

Che cosa vi ha dato Inzaghi?

"Il mister ha fatto la sua parte, ha fatto dei miglioramenti, se così si possono chiamare perché ognuno ha il suo modo di vedere il calcio. Sicuramente ha aggiunto qualcosa che abbiamo preso e immagazzinato, facendoci trovare un equilibrio perfetto. È arrivato dalla Lazio, dove aveva fatto grandissime cose, ma l'Inter è sicuramente uno step in avanti e ha dimostrato che gli è servito tanto e che è tra i più forti al mondo. lo ha dimostrato sul campo con quello che ha vinto. Cercheremo di fargli vincere ancora trofei come lui lo farà con noi. Possiamo solo ringraziarlo per quello che ci dà, per come ci fa stare, per la persona che è. Cercheremo di fargli dei regali in più".

Che cosa aggiungerebbe ai suoi sogni?

"Sicuramente, dato che ho perso la finale, mi piacerebbe magari riuscire a vincere la Champions. Dopo che sei arrivato in finale e non ci sei riuscito, il sogno è quello. Sono cambiati tanti giocatori, ma il fulcro, il mister e la società sono rimasti quelli. Questo non ci deve distogliere dal campionato, che rimane importantissimo per noi. Ci sono tante squadre che hanno vinto il campionato, la coppa del loro paese, la Champions League... Possiamo farlo anche noi, abbiamo tutte le possibilità e ci proveremo. La cosa che mi piacerebbe di più è essere ricordato per aver fatto qualcosa di grande per questo club".

Perché ha rinnovato?

"Nel calcio c'è gente che va e che viene, può succedere di tutto. Ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all'Inter, vedo un progetto serio, possibilità di poter fare qualcosa di grande. Non ho mai fatto credere a nessuno in nessun modo di voler andare via e non so se ci sono state offerte onestamente perché con il mio procuratore non c'è mai stato neanche il confronto. Spero che la società sia contenta di questo, me lo hanno dimostrato con i fatti, posso solo ringraziarli e cercherò di fare ancora meglio".

Qual è il sogno nella vita di Barella?

"Tutto quello che ho sognato di avere ce l'ho. Non sono uno che si accontenta, ma ho tutto: una famiglia splendida, delle figlie spettacolari, una moglie super... Non ho grandissime pretese, ci devo pensare".