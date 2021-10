Inter, D’Ambrosio replica ad Andreazzoli: “Rigore? E’ quando arbitro fischia”

Grande protagonista della vittoria dell'Inter contro l'Empoli, Danilo D'Ambrosio è intervenuto ai microfoni di DAZN, interrogato anche sul fallo da rigore che per Andreazzoli avrebbe visto anche suo nipote di 4 anni: "Il mio fallo su Bajrami? Rigore è quando arbitro fischia, diceva un allenatore. Non si può fischiare tutto, sennò facciamo un altro sport: su una palla mezza e mezza è giusto giocare. Non è un tocco evidente che non lo ha fatto restare in piedi, è la decisione giusta quella dell'arbitro".