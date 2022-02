Inter, Dumfries a InterTv: “Pareggio giusto, bravi a raddrizzarla nella ripresa”

"Non è stata una partita facile e non abbiamo iniziato benissimo. Io ho provato a spingere sulla fascia e alla fine l'1-1 è un risultato giusto". Così Denzel Dumfries a InterTV dopo l'1-1 di Napoli.

Come giudichi la reazione nel secondo tempo?

"Un'ottima risposta. Il primo tempo non è stato il massimo e allora abbiamo cambiato qualcosa nella ripresa. Può succedere di non iniziare benissimo, ma l'importante è raddrizzarla".

Ora c'è il Liverpool.

"In Champions abbiamo i nostri obiettivi. Recuperiamo e poi testa al Liverpool".