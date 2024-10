Inter, Inzaghi ammette: “L’anno scorso è irripetibile! Scudetto? Dire una favorita non mi piace”

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato un'intervista a DAZN poco dopo il match vinto 3-2 contro il Torino a San Siro.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato un'intervista a DAZN poco dopo il match vinto 3-2 contro il Torino a San Siro.

Quale sarà la principale antagonista dell’Inter?

“L’anno scorso non è stata facile né una passeggiata. Abbiamo avuto un percorso quasi infallibile, che sarà impossibile da rifare. Ci sono tante squadre lì davanti e che si sono rinforzate per cercare di arrivare al nostro stesso obiettivo. Dire una favorita non mi piace. Il Napoli è in testa, abbiamo visto cosa sono riuscite a fare Juventus e Milan. L’Atalanta ha fatto grandi gare ma al di là delle griglie sono concentrato sulla mia squadra. È lì che posso incidere. Adesso ci prepareremo per la ripresa del campionato che per noi sarà molto impegnativa”.