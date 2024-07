Inter, Inzaghi avvisa tutti: "Occhio a quello che è successo al Napoli..."

Fresco di rinnovo di contratto, Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la stagione 2024/25 dell’Inter

Fresco di rinnovo di contratto, Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la stagione 2024/25 dell’Inter: "Avevo già risposto nella prima domanda, dovremo essere ancora più feroci, stare sul pezzo sempre. Ripetere una stagione come la scorsa non sarà semplice, ma tutti sappiamo che i punti di distacco che ci sono stati l'anno scorso non ci sono più. Si riparte da zero, con delle squadre che qualcuna si dichiarerà e qualcuna no, ma tutte hanno voglia di provarci.

Non dimentichiamo cosa è successo nelle ultime due stagioni con Milan e Napoli, che non si sono piazzate nelle primissime posizioni a fine campionato. I ragazzi lo sanno tutti, tranne Lautaro e Carboni sono tutti in vacanza e mi dispiace perché qualcuno avrebbe meritato di fare la finale dell'Europeo".