Inter, Inzaghi in conferenza: “Squadra nervosa e delusa, ma il campionato non finisce a Bologna!”

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato dalla sala stampa dello stadio Dall'Ara dopo la sconfitta contro il Bologna.

I giocatori del bologna dopo la partita hanno detto che l'Inter ha pagato la stanchezza dopo la partita di Champions. lei come la pensa?

"Credo che sia stata una partita equilibragta, con i portieri che sono intervenuti poco. Abbiamo giocato una partita organizzata, di grande sacrificio. Nel secondo tempo avremmo potuto sviluppare meglio alcune occasioni e poi l'episodio finale ci penalizza. Non dobbiamo però pensare che questa sconfitta possa condizionare il nostro cammino".

E' più insoddisfatto della prestazione o del risultato?

"Della prestazione sno contento perché pensavo che contro una squadra come il Bologna potessimo rischiare di soffrire di più. Per il risultato sono dispiaciuto, ma il Bologna è una squadra di assoluto valore".

Sarà importante giocare in casa le partite con Milan e Roma?

"Si, e voglio ringraziare i tanti tifosi che ci hanno seguito anche oggi"

Bissek?

"La rimessa che ha scaturito il gol non doveva neanche esserci perch qeulla precedente è stata battuta molto più avanti e i ragazzi erano nervosi. Sul gol però c'è un errore non solo di Bissek, ma di tutti i ragazzi. Dovevamo respingere quella palla in modo diverso".

Quanto è mancata la presenza di Dumfries e di Thuram?

"Sicuramente ci sono mancati, ma siamo abituati perché è un periodo in cui non riusciamo mai a essere al completo. Stasera però dobbiamo analizzare la sconfitta, lasciando da parte il nervosismo. La squadra era molto delusa e nervosa adesso, quindi lo faremo più avanti ma il nostro campionato non finisce qui".