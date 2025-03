Inter, Inzaghi minimizza la sofferenza contro il Napoli: “Come all’andata, prove e risultati simili…”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è tornato sulla sfida di sabato scorso pareggiata col Napoli: "Napoli-Inter è stata come Inter-Napoli all'andata, risultato e partite simili.

Noi eravamo in emergenza, due giocatori importanti come Dimarco e Calhanoglu hanno chiesto il cambio. Abbiamo dato tutto, poi il gol del pareggio è arrivato e probabilmente è stato anche meritato, ma su quell'azione specifica potevamo fare ancora qualcosa di più. Ho letto che qualcuno ha dato colpe specifiche, ma le colpe sono a monte e potevamo difendere meglio. Al Maradona era difficile anche comunicare, è uno stadio caldo che ha supportato molto la loro squadra: è stato un bel match in emergenza, ci sarei voluto arrivare al completo, ma il calcio di oggi è così".