Inter, Inzaghi: "Napoli e Milan sono state più brave, stanno facendo benissimo"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro l'Udinese ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: "Alcuni episodi ci hanno tolto qualche punto ma non dobbiamo guardare indietro ma avanti. Mercoledì abbiamo una partita importantissima in Champions per il nostro futuro".

Ora derby e Napoli in campionato. Cosa rappresentano?

"Sono due partite importantissime ma prima di queste due c'è lo Sheriff che è più importante. Dobbiamo essere bravi, potevamo avere più punti ma guardiamo avanti. Napoli e Milan sono state più brave, stanno facendo benissimo e hanno fatto il record di punti".