Inter, Inzaghi: "Scudetto e Champions? Niente scaramanzie, vogliamo arrivare in fondo a tutto"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, analizza ai microfoni di Prime Video il successo per 3-0 sul Monaco nell'ultima giornata della League Phase di Champions League: "Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto un grande cammino che non era per niente scontato. Basta vedere quante squadre importanti sono rimaste fuori, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, sono molto soddisfatto"

Quindi ora volete arrivare fino in fondo?

"Quello è l'obiettivo, vogliamo arrivare in fondo a tutti le competizioni. Poi ci sono anche gli avversari".

Scudetto e Champions insieme possibili?

"Scaramanzie non ce ne sono, sono l'allenatore di una grande società. Sono qui da quasi 4 anni, ci siamo giocati quasi sempre gli obiettivi fino alla fine. C'è grande ambizione, vogliamo continuare così".

Hai parlato con Dumfries per farlo diventare ancora più pericoloso?

"Dumfries lo conosciamo, ha fatto sempre gol all'Inter e con l'Olanda: è un giocatore di quantità e qualità, è in un grande momento di forma e cerchiamo di sfruttarlo. Nelle mie squadre i quinti sono importanti, il modo di giocare è importante ma poi tanto ce lo mettono i giocatori".

Quanto era importante evitare i playoff?

"O troveremo un'olandese o un'italiana, sapevamo di questo possibile sorteggio. La cosa più difficile è stata preparare la partita, dopo Lecce: i ragazzi sono stati maturi in partita e gli ho fatto i complimenti. Volevamo fare una grande partita, penso che ci siamo riusciti":

Cosa è cambiato con questo nuovo format?

"Sì, questo nuovo format è molto più impegnativo soprattutto per i giocatori ma anche per noi dello staff. Prima era molto più semplice, ora invece devi preparare otto partite diverse, per fortuna ho uno staff numeroso".