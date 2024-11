Inter, Mkhitaryan: "Col Napoli gara speciale, vale il primo posto. Ma prima c'è l'Arsenal"

L'Inter vince, con il brivido: al minuto 98 il Venezia aveva pareggiato i conti, ma per il tocco di mano di Sverko è stato tutto vano. Al termine della sfida è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista nerazzurro Henrik Mkhitaryan.

Non vieni mai sostituito?

"Giocare in questa squadra è speciale, mi piace tantissimo, i miei compagni mi aiutano ad essere fisicamente più forte. Sto provando a dare tutto, giocando 60-70-90 minuti, sono qua per aiutare la squadra".

Ora l'Arsenal poi il Napoli

"Prima pensiamo all'Arsenal, poi avremo tempo di pensare al Napoli. Ovviamente con gli azzurri sarà speciale dato che ci giocheremo il primo posto, ma come dicevo pensiamo prima ai Gunners".