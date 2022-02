Inter, Sanchez: "Titolare contro il Napoli? Decide il mister, ma più gioco e meglio sto"

Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, ha analizzato il quarto di finale di Coppa Italia vinto contro la Roma ai microfoni di Mediaset.

Il derby poteva togliervi delle certezze, ma avete risposto presente.

"Sappiamo di aver giocato meglio contro il Milan, stiamo bene, ma il dettaglio è che dobbiamo stare sempre svegli e non si deve sbagliare. Siamo tranquilli, noi giocatori abbiamo la testa alta, siamo sempre primi. Tutti sanno che la Roma è forte e si è visto in campo".

Ha mandato un messaggio per una maglia da titolare contro il Napoli?

"Io voglio giocare, l'ho sempre detto anche quando c'era Conte. Poi decide il mister, ma più gioco e meglio sto. E' difficile fare 10 minuti, 5 minuti, più uno gioca e meglio è per il giocatore e per la squadra".