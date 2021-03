Inzaghi torna su Lazio-Torino non giocata: "Si sono già espressi tutti ma servirebbe più chiarezza"

"La Juventus gioca un ottimo calcio ed è molto bene allenata, sappiamo che sarà una gara molto importante sapendo però anche che mancano 14 gare alla fine". Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, gara valida per la 26esima giornata di Serie A.

Come ha vissuto la squadra la partita non disputata contro il Torino?

"Per martedì si sono già espresse tutte le società coinvolte, dovremmo fare tutti più chiarezza e spero la si faccia al più presto".