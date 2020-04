ISS, Rezza: "Serve ancora tempo per azzerare i contagi. Vaccino? Pazienza..."

A Kiss Kiss Napoli, il prof. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "La situazione in Italia sta migliorando, ma servirà ancora un po’ di tempo prima che il numero dei contagi scenda in modo sensibile".

ANTICIPARE FASE 2 - "Far ripartire tutto in maniera frazionata può essere un’idea ma è lo stesso pericoloso perché il periodo di diffusione dei contagi non si è azzerato. Si dovrebbe iniziare a programmare tutto sulla base della nostra prontezza".

RIPRESA SERIE A - "In fase di lockdown completo il campionato non si può riaprire. Naturalmente riaprirlo significherebbe riaprirlo in totale sicurezza, certamente non dovrebbe esserci il pubblico, perché sarebbe un rischio"

QUESTIONE VACCINO - "Vediamo i vaccini come la panacea, giustamente. Ci sentiremmo di dire che la fine dell’epidemia è vicina. Dobbiamo concentrare le risorse sia sui farmaci che sul vaccino. I farmaci aiuterebbero a risolvere per metà il problema. Dobbiamo aspettare dei mesi però per una di queste soluzioni”.