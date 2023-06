Italia, Mancini: "Immobile sta bene, in Nations spazio sia a lui che a Retegui"

Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Spagna.





Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League di domani sera contro la Spagna:

Chi vorrebbe come avversario fra Olanda e Croazia in caso di finale?

"Intanto dobbiamo battere la Spagna, questo è il primo obiettivo e poi vedremo. Se dovessimo vincere a quel punto ci penseremo...".

Quali cambi ha fatto la Spagna da Luis Enrique a De La Fuente?

"Per gli allenatori è sempre difficile, quando le cose non vanno bene veniamo cambiati. Luis Enrique ha fatto un grande lavoro e così farà De la Fuente, la Spagna ha talmente tanti bravi giocatori che non cambierà niente".

Il gap con la Spagna si è accorciato?

"Ci sono momenti in cui la Spagna ha dominato, magari quest'anno ha avuto più difficoltà, ma credo che la qualità e la mole di giocatori, che noi non abbiamo, gli permetta di proporre lo stesso livello di calcio. Loro praticano tutto ciò che vediamo da diversi anni, è sempre difficile affrontare la Spagna e noi dovremo essere bravi a vincere questa partita".

Proponibile un ballottaggio fra Immobile e Retegui o meglio una scelta definitiva?

"Intanto pensiamo a domani, Ciro da dopo l'Europeo ha avuto problemi fisici come tanti altri. Ora sta bene fisicamente, siamo felici che sia qua perché è importante per noi sia come calciatore che come uomo. Il resto lo vedremo, entrambi giocheranno in queste due partite".