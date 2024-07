Podcast Jacobelli boccia Spalletti: "Bisogna cambiare! E' un fallimento, squadra morta"

Il direttore Xavier Jacobelli a 'Maracanà', ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato di vari temi.

Italia, giusto proseguire con Spalletti o no?

"No, perché nel giro di due mesi, continuando con questa gestione, non cambierà nulla. E' stata forse la peggiore partita della Nazionale l'ultima. Bisogna cambiare, perché davanti a un fallimento di questa portata che dovrebbe portare a una riflessione seria, bisogna cambiare subito. Cosa vuol dire aspettare il 4 novembre? La Nations League sarà importante per le qualificazioni a Usa 2026. Oggi le prospettive sono sinistre, perché con la Svizzera abbiamo visto una squadra morta dentro. I protagonisti di questa disfatta sottovalutano le ferite di questa eliminazione. Non è che tutto può scivolare via così, siamo di fronte a un risultato talmente negativo che se non cambia la situazione, andremo incontro a giorni ben peggiori".

Inter, cosa aspettarci dal mercato ancora?

"La notizia del giorno è l'accordo concluso con il nuovo sponsor, che garantisce 120 mln per 4 anni, che conferma la solidità della nuova proprietà. E' un grande colpo questo, significa che la capacità di richiamo dell'Inter a livello internazionale è ancora più rilevante".