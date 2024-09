Jacomuzzi: "McTominay e Gilmour faranno bene, in Premier modo di vivere il gioco affine a Conte"

"È un allenatore che comporta grandi sacrifici e che porta tutto all’esasperazione, ma i risultati gli danno ragione".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex osservatore dell’Everton e presidente dell’Assosservatori: “Situazione Osimhen? Non c’è nessun vincitore, hanno perso tutti e qualcuno c’ha perso anche la faccia. Osimhen voleva restare in Europa e poi era ad un passo dall’Arabia, ora la Turchia è un mero ripiego e non resta all’altezza dei principali campionati continentali. Poi c’ha perso anche la società, che non ha monetizzato al massimo i soldi della clausola. Clausola che è stata fissata ad un prezzo altissimo, ma a cosa serve metterla così elevata se poi nessuno vuole pagarla? Tanto vale vai a trattare la cessione e non dai segnali di debolezza.

Ora è arrivato Lukaku e il Napoli si mette alle spalle tutta questa storia. Il Parma ha già dimostrato che Conte aveva ragione ad inseguirlo così. Lukaku è un vincente ed è pronto a rappresentare l’uomo pronto di Conte, anche perché seguirlo per tutta una stagione non è facile. Sia mentalmente che fisicamente. È un allenatore che comporta grandi sacrifici e che porta tutto all’esasperazione, ma i risultati gli danno ragione.

McTominay e Gilmour? Quelli che vengono dalla Premier sono abituati a vivere la settimana con grande libertà, senza mai tradire in campo la domenica. E’ un modo di vivere il gioco molto affine a quello di Conte, faranno bene”.